В Тульской области МЧС проверяет места голосований по поправкам в Конституцию РФ

Также работают местные администрации, полиция и Росгвардия.

Сотрудники отделов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тульской области проверяют места для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Осмотр участков уже провели в Алексинском и Заокском районах. Также в мероприятии задействованы представители местных администраций, полиции и Росгвардии.

«Сотрудники спасательного ведомства проверяют наличие первичных средств пожаротушения, схем и путей эвакуации, а также работоспособность автоматических систем оповещения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.