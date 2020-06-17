В Тульской области МЧС проверяет места голосований по поправкам в Конституцию РФ
Также работают местные администрации, полиция и Росгвардия.
Сотрудники отделов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тульской области проверяют места для проведения голосования по поправкам
в Конституцию РФ.
Осмотр участков уже провели в Алексинском и Заокском районах. Также в мероприятии задействованы представители местных администраций, полиции и Росгвардии.
«Сотрудники спасательного ведомства проверяют наличие первичных средств пожаротушения, схем и путей эвакуации, а также работоспособность автоматических систем оповещения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Напомним, голосование запланировано на 1 июля 2020 года. В регионе будет задействовано 29 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 1093 постоянных и 16 временных избирательных участков. Общее число членов избирательных комиссий всех уровней — более 11 тысяч человек.
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