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В Тульской области МЧС проверяет места голосований по поправкам в Конституцию РФ

В Тульской области МЧС проверяет места голосований по поправкам в Конституцию РФ

Также работают местные администрации, полиция и Росгвардия.

Сотрудники отделов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тульской области проверяют места для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ.
 
Осмотр участков уже провели в Алексинском и Заокском районах. Также в мероприятии задействованы представители местных администраций, полиции и Росгвардии.
 
«Сотрудники спасательного ведомства проверяют наличие первичных средств пожаротушения, схем и путей эвакуации, а также работоспособность автоматических систем оповещения», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
Напомним, голосование запланировано на 1 июля 2020 года. В регионе будет задействовано 29 территориальных избирательных комиссий (ТИК), 1093 постоянных и 16 временных избирательных участков. Общее число членов избирательных комиссий всех уровней — более 11 тысяч человек.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:20 −4
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