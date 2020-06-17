Два исторических здания в центре Тулы сдадут в аренду за рубль

Оба строения находятся в неудовлетворительном состоянии, но арендатор должен это исправить.

Вопрос о передаче в аренду двух объектов культурного наследия, находящихся в историческом центре Тулы – по ул. Благовещенской, 7 и пер. Черниковскому, 8, обсуждался накануне на заседании постоянной комиссии Тульской городской Думы по социальной политике.

Аренда длительная – 49 лет по начальной цене один рубль в год. Но здания находятся в неудовлетворительном состоянии, и арендатор должен будет выполнить требования, установленные федеральным законодательством, в том числе «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», то есть отреставрировать их.

Отмечается, что арендуемые объекты культурного наследия можно использовать для организации торговли, общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей.