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Тулячка о «золотой» посылке: «На почте балуются с тарифами?»
Фото Елены Пановой.

Тулячка о «золотой» посылке: «На почте балуются с тарифами?»

Тулячка рассказала, как в отделении почты ей по умолчанию навязали более дорогой способ доставки посылки.

О том, как невнимательность при отправлении посылки через «Почту России» может ударить по кошельку рассказала на днях тулячка на своей странице в Facebook.

«Ваше почтовое отправление может оказаться «золотым»! Не знаю, балуются ли с тарифами в других тульских отделениях связи, а вот в 41-м отделении, что на ул. Советской, запросто. У меня приняли маленькую посылку и, не предупреждая, провели ее по 1-ому классу авиаперевозкой. Стоимость за 980 гр. до Ростова-на-Дону составила 414 руб. На мое удивление был ответ: такие тарифы. Придя домой, я изучила чек. Оказалось, что в чеке отмечено: авиа отправление.

Это было уже дело принципа. Вернулась в отделение. Потребовала возврат разницы. И узнала, что в компьютерной программе у них стоит «галочка» по умолчанию на авиапересылку!

А ведь на моем месте каждый день оказываются пожилые люди, которые не лезут в интернет проверить стоимость тарифа, а качают головой и молча отходят от окошка».

В региональном отделении «Почты России» Myslo пояснили, что при отправлении клиент сам выбирает способ доставки, и сотрудники почтового отделения не в праве принимать за него это решение.

«Во время отправки регистрируемого почтового отправления при соблюдении требований к характеру вложения и упаковки отправления клиент принимает самостоятельное решение о выборе способа его пересылки. Подробные условия также размещены в клиентских залах почтовых отделений в информационных папках и на сайте «Почты России».

С сотрудниками данного отделения будет проведен дополнительный инструктаж о порядке и строгом соблюдении оказания услуг почтовой связи. Должностные лица, оказывающие услуги ненадлежащим образом, будут привлекаться к дисциплинарной ответственности».

По любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обратиться по телефону справочной службы УФПС Тульской области 8 (929) 072-02-02

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:55 +4
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