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В России с 1 июля вводят обязательную маркировку лекарств, обуви и табака
Фото из архива Myslo.

В России с 1 июля вводят обязательную маркировку лекарств, обуви и табака

Об этом информирует тульская таможня.

С 1 июля 2020 года в России вводится обязательная маркировка обуви, лекарств и табака.

Обязательная маркировка предусматривает нанесение на продукцию указанных категорий цифровых кодов, которые содержат информацию о происхождении, составе и других качественных характеристиках товара. Потенциальный покупатель может считать информацию с кода маркировки при помощи специального приложения.

Требования об обязательной маркировке распространяются на официальных производителей или импортеров. В связи с этим Тульская таможня обращает внимание участников внешнеэкономической деятельности, что при ввозе товаров на территорию Евразийского экономического союза с 1 июля 2020 года в декларациях на товары должны указываться сведения о средствах идентификации. При отсутствии таких сведений таможня может отказать в регистрации деклараций на товары и их выпуске.

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Перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке, будет расширяться:

  • с 1 октября 2020 года его пополнят фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки, духи и туалетная вода,
  • с 1 ноября — шины и покрышки,
  • с 1 января 2021 года обязательная маркировка затронет отдельные позиции продукции легкой промышленности.

В настоящий момент система обязательной маркировки действует в отношении изделий из меха.

В помощь участникам внешнеэкономической деятельности и предпринимателям Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в июне текущего года проводит обучающие вебинары по внедрению обязательной маркировки. Информацию об участии в дистанционных мероприятиях можно получить на официальном сайте государственной системы маркировки и прослеживания «Честный знак».

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 14:46 −4
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