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В Тульском цирке волков и львов проверили на коронавирус: видео

В Тульском цирке волков и львов проверили на коронавирус: видео

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Тульский государственный цирк первый среди всех цирков страны произвел проверку животных на коронавирус. Анализы взяли 26 мая 2020 года. 

На наличие вируса были проверены 7 собак, 14 львов и волк. Весь биоматериал для последующих лабораторных исследований отбирался согласно рекомендациям Россельхознадзора в виде мазка из носоглотки. 

Экспертизу провели в ФГБУ Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория. Результаты исследования показали отсутствие РНК вируса SARS-CoV-2 у всех проверенных 22 животных.

 

Согласно официальной позиции ВОЗ и Всемирной организации по охране здоровья животных, в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки и др.). Однако широкое распространение коронавируса среди людей несет риск заражения и самих животных при их тесном контакте с инфицированными людьми. 

Напомним, 26 мая 2020 года Россельхознадзор зафиксировал первый случай подтвержденного вируса COVID-19 у пятилетней кошки в Москве.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 16:16 +1
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