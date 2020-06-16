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В Туле сотрудники ГИБДД поймали «бесправного» водителя бетономешалки

В Туле сотрудники ГИБДД поймали «бесправного» водителя бетономешалки

Мужчину остановили на ул. Сызранской.

15 июня в Туле на улице Сызранской сотрудники ГИБДД остановили для проверки бетономешалку. Выяснилось, что у водителя нет прав на управление транспортными средствами. Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ.

Кроме того, в этот же день на улице Карпова инспекторы остановили грузовой автомобиль, водитель которого вывозил грунт со строительной площадки. В ходе проверки транспортного средства были выявлены факты нарушения ПДД.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водитель автомобиля привлечен к административной ответственности по ст. 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений).

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:58 +6
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