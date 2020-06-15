новости
новости
Регистрация
В Тульской области ограничительные меры продлены до 30 июня включительно

В Тульской области ограничительные меры продлены до 30 июня включительно

В Указ губернатора от 30 апреля внесены изменения.

15 июня губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Действие введенных ранее ограничительных мер продлевается по 30 июня.

Однако с 16 июня снят запрет на проведение соревнований профессиональных спортивных команд, для посещения будут доступны зоны отдыха и пляжи. Откроются строительные магазины.

Также разрешено проводить мероприятия по подготовке к военному параду, который пройдет 24 июня 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и первого Парада Победы в 1945 г.

Возобновление деятельности организаций возможно только при полном выполнении требований Роспотребнадзора. Они опубликованы на сайте ведомства

Полный текст изменений в Указ по ссылке

 
Сюжет: Коронавирус
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 15 июня
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 15 июня
сегодня, в 11:13, 28 7173 0
Еще двое пациентов с COVID-19 скончались в Тульской области
Жизнь Тулы и области
Еще двое пациентов с COVID-19 скончались в Тульской области
сегодня, в 10:49, 17 3837 -1
В Тульской области подтвердились 96 случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подтвердились 96 случаев коронавируса
сегодня, в 10:42, 31 11993 0
Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: графики
Жизнь Тулы и области
Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: графики
вчера, в 15:29, 42 7204 1
Все новости сюжета
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 22:23 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусрежим ограничений15 июняУказ
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

До конца года в Тульской области создадут более 2000 рабочих мест
До конца года в Тульской области создадут более 2000 рабочих мест
Где в Туле отключат свет 16 июня
Где в Туле отключат свет 16 июня
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.