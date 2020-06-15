В Тульской области ограничительные меры продлены до 30 июня включительно

15 июня губернатор Алексей Дюмин внес изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Действие введенных ранее ограничительных мер продлевается по 30 июня.

Однако с 16 июня снят запрет на проведение соревнований профессиональных спортивных команд, для посещения будут доступны зоны отдыха и пляжи. Откроются строительные магазины.

Также разрешено проводить мероприятия по подготовке к военному параду, который пройдет 24 июня 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и первого Парада Победы в 1945 г.

Возобновление деятельности организаций возможно только при полном выполнении требований Роспотребнадзора. Они опубликованы на сайте ведомства.

Полный текст изменений в Указ по ссылке.