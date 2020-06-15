Где в Туле отключат свет 16 июня
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Дрейера, 14,
- ул. Луначарского, 44,
- ул. Курковая, 5, 8, 10, 12,
- ул. Набережная Дрейера, 58, 60,
- 6-й пр-д, 19-30,
- 8-й пр-д, 27,
- 9-й пр-д, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 22-39,
- ул. М. Горького, 37, 37-а, 45-а, 39,
- ул. Фучика, 26 к. 1, 26 к. 2, 24 к. 2, 24/1, 24/2, 24/3,
- ул. Шухова, 6-а, 6-б, 2, 4, 4-а, 4-б,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Ушинского, 35-47,
- пр-т Ленина, 98, 100,
- ул. Дм. Ульянова, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 1-а,
- Венёвское шоссе, 14, 13, 4, 27,
- ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а,
- ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.),
- ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23,
- ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.),
- ул. МОПРа, 6-а, 2-12 (чётн.), 1-а, 1-17 (нечётн.),
- ул. К. Либкнехта, 42-52 (чётн.), 33-41 (нечётн.),
- ул. Р. Люксембург, 14, 16, 17, 19, 15,
- ул. 2-я Волоховская, 1-19,
- 3-й Волоховский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- 4-й Волоховский пр-д, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а,
- ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а,
- пер. 4-й Волоховский,
- п. Михалково: ул. Карбышева, 1-25 (нечётн.), 20-44 (чётн.),
- ул. Кольцевая, 1-а, 1-15 (нечётн.),
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.),
- ул. Белобородова, 1-17,
- ул. Белоусова, 2-50 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 4-а, 6-а, 15-а,
- ул. Кольцова, 14-56 (чётн.), 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 46-а, 30-а,
- п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 2-а, 19-б, 25-а,
- ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Пионерская, 1-5.
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