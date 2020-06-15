До конца года в Тульской области создадут более 2000 рабочих мест

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Министр экономического развития Тульской области Марчел Кептэнарь сообщил, что к 1 июля на различных предприятиях региона откроется около 300 вакансий, к 1 августа – еще около 250. Всего до конца года планируется создание более 2000 рабочих мест – в основном, это рабочие специальности.

Центры занятости населения региона взаимодействуют с работодателями в вопросах подбора и обучения кадров. В рамках такой совместной работы на различные предприятия устроились более 700 жителей Узловой, Киреевска, Кимовска, Новомосковска и Донского.