Фестиваль авторской песни «Куликово поле» прошёл в формате онлайн

В этом году фестиваль должен был отметить свое 20-летие, но в связи с эпидемиологической обстановкой музыкальные мероприятия развернулись в соцсетях.

Обычно фестиваль авторской песни «Куликово поле» проводится в последние выходные мая, накануне Дня памяти Дмитрия Донского.

В виртуальном пространстве событие было приурочено к современной дате — Дню России. Стартовав 12 июня, фестиваль вобрал в себя традиции сразу двух мероприятий музея-заповедника: прошла минута молчания и состоялся концерт «Негромко о войне» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной.

Конкурсной программы на онлайн-фестивале не было, однако и детям, и взрослым организаторы дали возможность выступить. Все желающие могли прислать свои видеовыступления, лучшие записи публиковались в течение трех дней. Открыл фестиваль детский концерт «Кулички» с почти тридцатью выступлениями детей и подростков. Организаторами детской сцены стали участники дуэта «Летающие Бегемоты» Сергей и Елена Светловы. Они также подготовили замечательную программу любимых детских песен, которые можно было выучить, исполнить и опубликовать в рамках творческого задания.

В программе «Вот такая волна» зрителей ждали выступления музыкантов с новым видением авторской песни. Своими песнями в этом формате радовали поэт и музыкант Павел Пиковский, дуэт «Санки» из Уфы, автор-исполнитель Михаил Башаков, Павел Фахртдинов.

На площадке «Творческий поток «Их жизнь — игра» гости фестиваля могли проявить себя не только в жанре авторской песни, но и показать свои поэтические и театральные таланты. За выступлениями актеров и поэтов участники фестиваля не раз следили на Куликовом поле. Сегодня с монологами, поэтическими произведениями, музыкальными номерами к зрителям вышли Анатолий Багрицкий и Геннадий Морозов из Санкт-Петербурга, Дмитрий Макляков из Польши.

Публиковали и многочисленные концертные видеозаписи гостей фестиваля. В ZOOM пели песни дуэты, трио, квартеты и ансамбли — участники площадки «Волшебный мир многоголосия» из Тульской области, Волгограда, Уфы, Сергиева Посада, Липецка, Белоруссии.

Зрители делились воспоминаниями в рубрике «Скамейка встреч». Многие из них были на первых фестивалях авторской песни на Куликовом поле, а сейчас живут да пределами России и с теплом вспоминают те встречи с авторской песней. Кого-то увлекли творческие задания. Дуэт «Летающие бегемоты» учил инсценировать музыкальные страшилки, а Николай Шульдешов, руководитель Музыкального вокального ансамбля «Куликово поле», раскладывать песни на несколько голосов.



Встреча с поклонниками авторской песни завершилась гала-концертом гостей фестиваля. Ее открыло исполнение песни Булата Окуджавы из кинофильма «Десятый наш десантный батальон». Отдельные фрагменты произведения спели и записали более 20 исполнителей.