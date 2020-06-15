Где в Туле 15 июня ремонтируют дороги?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом рассказали в городской администрации.

Методом пневмонабрызга сегодня ремонтируют ул. Л. Н. Толстого — на участке дороги от проезда Тимирязева до дома № 9. Дорожники обустраивают подходы к пешеходным переходам с применением горячего асфальтобетона в районе перекрестка проспекта Ленина с Калужским шоссе, а ямочный ремонт дороги тем же методом проводят на ул.Дзержинского.

Ремонт люков и дождеприемных решеток проходит на Алексинском шоссе.

На ул. Менделеевской заделывают трещины асфальтобетонного покрытия. А на улице Колетвинова на участке от ул. Оборонной до Староникитской ремонтируют тротуары.

увидели яму на дороге? жалуйтесь!

Дефекты дорожного покрытия сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству выявляют в ходе объезда города, по предписаниям ГИБДД, а также по заявкам, поступившим на сервис «Тула — без ям!».

Пожаловаться на ямы на дорогах туляки могут несколькими способами: