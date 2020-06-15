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Где в Туле 15 июня ремонтируют дороги?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где в Туле 15 июня ремонтируют дороги?

Об этом рассказали в городской администрации.

Методом пневмонабрызга сегодня ремонтируют ул. Л. Н. Толстого — на участке дороги от проезда Тимирязева до дома № 9. Дорожники обустраивают подходы к пешеходным переходам с применением горячего асфальтобетона в районе перекрестка проспекта Ленина с Калужским шоссе, а ямочный ремонт дороги тем же методом проводят на ул.Дзержинского.

Ремонт люков и дождеприемных решеток проходит на Алексинском шоссе.

На ул. Менделеевской заделывают трещины асфальтобетонного покрытия. А на улице Колетвинова на участке от ул. Оборонной до Староникитской ремонтируют тротуары.

увидели яму на дороге? жалуйтесь!

Дефекты дорожного покрытия сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству выявляют в ходе объезда города, по предписаниям ГИБДД, а также по заявкам, поступившим на сервис «Тула — без ям!».

Пожаловаться на ямы на дорогах туляки могут несколькими способами:

  • пишите обращение через сервис «Тула — без ям!». Срок выполнения работ по заявке составляет 10 дней,
  • обращайтесь в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:59 +1
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