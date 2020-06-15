Где в Туле 15 июня ремонтируют дороги?
Об этом рассказали в городской администрации.
Методом пневмонабрызга сегодня ремонтируют ул.
Ремонт люков и дождеприемных решеток проходит на Алексинском шоссе.
На ул. Менделеевской заделывают трещины асфальтобетонного покрытия. А на улице Колетвинова на участке от ул. Оборонной до Староникитской ремонтируют тротуары.
Дефекты дорожного покрытия сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству выявляют в ходе объезда города, по предписаниям ГИБДД, а также по заявкам, поступившим на сервис «Тула — без ям!».
Пожаловаться на ямы на дорогах туляки могут несколькими способами:
- пишите обращение через сервис «Тула — без ям!». Срок выполнения работ по заявке составляет 10 дней,
- обращайтесь в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.