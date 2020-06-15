За выходные тульские водители более 9000 раз нарушили скоростной режим

Фото из архива Myslo.

На всех нарушителей составили протоколы.

С 10 по 12 июня сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 9967 нарушений ПДД. Из них:

9258 водителей привлечены к административной ответственности по ст. 12.9 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения);

36 — по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей);

40 — по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения);

7 — по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами);

22 — по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента);

Кроме того, инспекторы ДПС поймали 31 пьяного водителя.

Как сообщает УГИБДД по Тульской области, 573 административных материала составлено за иные нарушения ПДД. 91 транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.