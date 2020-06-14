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Туляк Алексей Воробьев похвастался возросшим актерским рейтингом после премьеры сериала Space Force
Фото: instagram.com/mr.alexsparrow.

Туляк Алексей Воробьев похвастался возросшим актерским рейтингом после премьеры сериала Space Force

«Я просто чертовски счастлив! Это правда очень круто», – говорит актер.

Наш земляк Алексей Воробьев поднялся на 59 место в еженедельном мировом актерском рейтинге американского портала IMDb. Такого успеха туляк достиг после премьеры сериала Space Force («Космические войска»). В проекте телеканала Netflix Воробьев играет Юрия «Бобби» Телатовича — представителя российского правительства.

Актер поделился радостью со своими подписчиками в Instagram:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I can’t believe it! This week I am #59 on IMDb!?????????????? This is amazing!?? Thank you @spaceforce ?? ? Друзья, не могу не поделиться с вами этои? новостью, я, честно говоря, немного в шоке???? ? После премьеры Space Force я на 59ом (!!) месте в еженедельном мировом актерском реи?тинге!???? ? Это официальныи? данные американского портала IMDb, крупнеи?шеи? в мире базы данных о кинематографе, на которую, в основном, и ориентируется вся голливудская киноиндустрия, и где публикуется еженедельныи? реи?тинг самых популярных актеров и актрис. Еженедельныи? чарт STARmeter IMDbPro формируется исходя из просмотров страниц актеров на саи?те. У IMDb около 300 миллионов пользователеи?, и собрана информация о 10,4 миллионах акте?ров?? ? Так что можете меня поздравить, я очень счастлив, это реально очень круто!????

Публикация от ALEX SPARROW (@mr.alexsparrow)

 

В сериале Space Force Алексей Воробьев снимается вместе с известными голливудскими актерами — Джоном Малковичем, Стивом Карелом, Лизой Кудроу и другими.

 

А вы уже посмотрели сериал? Делитесь впечатлениями в комментариях!

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