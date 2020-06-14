Туляк Алексей Воробьев похвастался возросшим актерским рейтингом после премьеры сериала Space Force

Фото: instagram.com/mr.alexsparrow.

«Я просто чертовски счастлив! Это правда очень круто», – говорит актер.

Наш земляк Алексей Воробьев поднялся на 59 место в еженедельном мировом актерском рейтинге американского портала IMDb. Такого успеха туляк достиг после премьеры сериала Space Force («Космические войска»). В проекте телеканала Netflix Воробьев играет Юрия «Бобби» Телатовича — представителя российского правительства.

Актер поделился радостью со своими подписчиками в Instagram:

В сериале Space Force Алексей Воробьев снимается вместе с известными голливудскими актерами — Джоном Малковичем, Стивом Карелом, Лизой Кудроу и другими.

А вы уже посмотрели сериал? Делитесь впечатлениями в комментариях!