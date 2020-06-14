Туляк Алексей Воробьев похвастался возросшим актерским рейтингом после премьеры сериала Space Force
«Я просто чертовски счастлив! Это правда очень круто», – говорит актер.
Наш земляк Алексей Воробьев поднялся на 59 место в еженедельном мировом актерском рейтинге американского портала IMDb. Такого успеха туляк достиг после премьеры сериала Space Force («Космические войска»). В проекте телеканала Netflix Воробьев играет Юрия «Бобби» Телатовича — представителя российского правительства.
Актер поделился радостью со своими подписчиками в Instagram:
I can’t believe it! This week I am #59 on IMDb!?????????????? This is amazing!?? Thank you @spaceforce ?? ? Друзья, не могу не поделиться с вами этои? новостью, я, честно говоря, немного в шоке???? ? После премьеры Space Force я на 59ом (!!) месте в еженедельном мировом актерском реи?тинге!???? ? Это официальныи? данные американского портала IMDb, крупнеи?шеи? в мире базы данных о кинематографе, на которую, в основном, и ориентируется вся голливудская киноиндустрия, и где публикуется еженедельныи? реи?тинг самых популярных актеров и актрис. Еженедельныи? чарт STARmeter IMDbPro формируется исходя из просмотров страниц актеров на саи?те. У IMDb около 300 миллионов пользователеи?, и собрана информация о 10,4 миллионах акте?ров?? ? Так что можете меня поздравить, я очень счастлив, это реально очень круто!????
В сериале Space Force Алексей Воробьев снимается вместе с известными голливудскими актерами — Джоном Малковичем, Стивом Карелом, Лизой Кудроу и другими.
А вы уже посмотрели сериал? Делитесь впечатлениями в комментариях!