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Туляк Алексей Воробьев снялся с актером Стивом Кареллом в сериале от Netflix
Фото: instagram.com/mr.alexsparrow.

Туляк Алексей Воробьев снялся с актером Стивом Кареллом в сериале от Netflix

Воробьев рассказал, что завершились съемки первого сезона сериала Space Force.

Туляк Алексей Воробьев на своей страничке в Instagram рассказал о завершении съемок первого сезона американского сериала Space Force («Космические войска»). Напомним, что наш земляк в проекте телеканала Netflix играет Юрия «Бобби» Телятовича — представителя российского правительства.

Алексей Воробьев рассказал об известном актере Стиве Карелле, с которым он сыграл в сериале.

– Мне посчастливилось сниматься и играть в кадре со Стивом Кареллом. Крутейшим актером, профессионалом и замечательным человеком. Люди, которые остаются добрыми и простыми, несмотря на свою известность и успех, всегда были и будут для меня самым главным примером, — так подписал Алексей фотографию со звездой американского кино.

 

Комедийный сериал Space Force («Космические силы») снимает телеканал Netflix. Издание Intermedia рассказывает, что идея ситкома родилась из прошлогоднего выступления президента США Дональда Трампа, который дал распоряжение Пентагону создать космические войска.

В центре сюжета — генерал, которого Белый Дом назначил возглавить космические войска, чтобы оставить отпечатки американских сапог на Луне к 2024 году.

Помимо Стива Карелла в сериале снимается еще одна звезда кинематографа — Джон Малкович.

О дате премьеры телепроекта пока не сообщается.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:28 0
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