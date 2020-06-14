Динамика распространения COVID-19 в Тульской области: графики
Судя по последним данным, с 8 июня в регионе число заболевших идет на спад.
За прошлые сутки в Тульской области зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пиковый показатель — 115 — приходится по-прежнему на 7 июня. Судя по статистике, с 8 июня число заболевших стабильно идет на спад.
Согласно официальным данным, предоставленным региональным оперштабом, за всё время COVID-19 подхватили 5340 жителей области, выздоровели 3255 человек, умерли 57.
Наш регион на данный момент занимает девятое место по количеству заболевших среди всех субъектов РФ.
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