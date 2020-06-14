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Алексей Дюмин принял участие в церемонии освящения Главного храма Вооруженных Сил РФ

Алексей Дюмин принял участие в церемонии освящения Главного храма Вооруженных Сил РФ

Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.

14 июня в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» состоялась церемония освящения Патриаршего Собора Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил России. Чин великого освящения и первую Божественную литургию в храме совершил святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В мероприятии приняли участие Министр Обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, почетные гости, военнослужащие.

Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах в истории страны. Он возведен на народные пожертвования и в рекордные сроки – за полтора года.
 

На территории комплекса создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях войны. Галерея с помощью технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов снимков участников Великой Отечественной войны.

Также стены украшают мозаичные изображения президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина. На композиции также был начала изображен губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Но позже мозаика была изменена. Подробнее об этом читайте здесь.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:08 −10
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Алексей Дюмин
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Тульская область

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