Алексей Дюмин принял участие в церемонии освящения Главного храма Вооруженных Сил РФ
Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах.
14 июня в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот» состоялась церемония освящения Патриаршего Собора Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных Сил России. Чин великого освящения и первую Божественную литургию в храме совершил святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В мероприятии приняли участие Министр Обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, почетные гости, военнослужащие.
На территории комплекса создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418 шагов в память о 1418 днях войны. Галерея с помощью технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов снимков участников Великой Отечественной войны.
Также стены украшают мозаичные изображения президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главы СССР Иосифа Сталина. На композиции также был начала изображен губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Но позже мозаика была изменена. Подробнее об этом читайте здесь.