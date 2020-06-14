Масштабное захоронение советских солдат обнаружено у стен самой древней церкви Тульской области

О масштабном захоронении солдат в селе Николо-Гастунь Белевского района Тульской области, погибших в годы Великой Отечественной войны, стало известно случайно.

Житель Суворова Константин Ферапонтов решил составить свое генеалогическое древо. Его бабушка, жившая в детстве в селе Николо-Гастунь, рассказывая о своей жизни, поведала Константину историю о большом захоронении солдат в апреле 1942 года рядом с церковью Николая Чудотворца. Но село тогда бомбили немецкие самолеты лишь с воздуха, на земле боев не было. Откуда же взялось братское захоронение?

Оказалось, трупы бойцов в село ...принесла Ока. Снежная зима сменилась сильным паводком, река поднялась почти на 10 метров и понесла вниз по течению льдины с вмерзшими в них телами убитых солдат. Сколько они проплыли километров, женщина не знает. Помнит лишь, что тела вылавливали баграми больше двух недель подряд и отвозили в село, где хоронили в воронках от авиабомб – рыть могилы в еще мерзлой земле у женщин и детей, оставшихся тогда в селе, просто не было сил.

Информацией о захоронении Константин сразу поделился со своим другом, руководителем тульского поисково-спасательного отряда «Штурм» Михаилом Булдаковым. Тот связался с настоятелем Спасо-Преображенского монастыря Белёва иеромонахом Арсением. Тот рассказал, что в архивных документах у церкви значится только санитарное захоронение семи человек, умерших своей смертью. О других могилах ничего не было известно.

В 20 числах мая поисковики приехали в Николо-Гастунь.

Михаил Булдаков – Мы пообщались с местными жителями, но никто не знал о захоронениях времен войны. Они рассказывали, что в советские годы древняя церковь была переоборудована в клуб, потом из нее сделали цех по квашению капусты, потом ещё что-то. В 90-х же храм просто опустел и начал разрушаться. Мы осмотрели территорию у церкви: по просадке земли предположили, что здесь действительно могут находиться могилы. Первый же день поисков дал результат: на глубине около метра мы нашли останки. Отец Арсений подтвердил, что похороненным здесь ранее священнослужителям они не принадлежат, их хоронили гораздо глубже.

– Обнаруженная «сопутка» подтвердила историю, рассказанную бабушкой Константина. В останках находились осколки и пули от немецких 98-миллиметровых пулеметов. Форменные железные пуговицы от советских гимнастёрок указывали на то, что солдаты погибли не позже 1942 года: с 1943 года на форму стали пришивать уже латунные пуговицы. О том, что солдаты «зимние», говорят обнаруженные крупные пуговицы от хлястиков шинелей, – поясняет руководитель военно-исторического поискового клуба «Славный» Иван Сопов. – Также были найдены пряжки ремней, монеты, нательные кресты.

На данный момент в двух братских могилах обнаружены останки более 40 солдат. Установить их личность или хотя бы к какой военной части они относились, пока невозможно: нет ни одного жетона с именем. Но поисковики надеются, что, возможно, найдут их позже: бывало так, что жетоны при захоронении складывали в углу братской могилы, все вместе.

В селе Николо-Гастунь историей дышит буквально каждый камень.

На месте церкви Николая Чудотворца некогда находилось языческое капище. Несмотря на то, что оно относится к VIII–X векам, о нем до сих напоминают древние гранитные камни, которые составляли ритуальный круг. Сейчас их осталось только четыре. Гранита в этих местах никогда не было, а значит предки славян, создавших капище, откуда-то эти камни принесли.

На переднем плане один из камней древнего капища.

Спустя несколько веков, согласно церковному преданию, вблизи селения Гостунь (изначально село называлось именно так) на берегу небольшой речки Гостунки была обнаружена икона Святителя Николая византийского письма. На месте её обретения построили деревянную церковь во имя Николая Чудотворца. Обнаружение иконы связывается с христианизацией вятичских земель.

Недалеко от места обретения иконы находилось культовое языческое святилище — огромный священный камень-валун, прозванный церковью «синим» (от слова синец — бес), то есть «бесовским». Около языческих святилищ христианские храмы обычно не строили, но здесь произошло «чудодейственное свойство» обеих святынь — примирение религий. Николо-Гастунская икона является одной из главных православных святынь русского народа.

Николо-Гастунскую церковь считают самой древней в Тульской области. История основания этого храма уходит своими корнями как минимум в конец XV века. Уже в 1506 году Василий III разместил на территории Московского Кремля в каменной церкви Николая Чудотворца Гостунского икону из храма Николая Чудотворца, которую привёз в Москву в 1503 году его отец Иван Васильевич.

Каменный же храм в Николо-Гастуни был построен по указанию Ивана Грозного в 1560 году. Особо почитаемая храмовая икона того же Святителя Николая, на которую прихожане перенесли своё чествование после взятии в Москву их родной обретённой здесь святыни, была пожалована церкви Иваном Грозным при посещении им Белёвского уезда в 1564 году. Придельная деревянная тёплая церковь во имя Афанасия и Кирилла Александрийских, и Онуфрия Великого построена инокиней Марфой Ивановной, а затем перестроена в каменную по указу её сына — царя Михаила Фёдоровича (или её внука Алексея Михайловича). В 1861 году храм был заново капитально отремонтирован.

Церковь закрыли в 1930-х, а здание было приспособлено под сельский клуб с кинозалом, а затем использовалось под различные складские и производственные помещения. Указом Президента (Б.Н. Ельцина) от 20.02.1995г., №176 признана памятником архитектуры федерального значения.

В 2002 году, не имея официальных разрешений на проведение реставрационных работ, энтузиастами-предпринимателями была предпринята попытка восстановления храма. Был открыт «Фонд восстановления храма св. Николая в селе Николо-Гастунь» с целью привлечения средств на восстановление храма.

Но на этом ремонтные работы закончились и в октябре своды храма рухнули. Осталась только колокольня, часть стены придела и одна стена с двумя висящими куполами. Было ли обрушение связано с ремонтными работами или всё же время пришло, неизвестно. Денег на дорогостоящую экспертизу не нашлось.

Мощные стены храма испещрены трещинами и продолжают разрушаться. Пройдет еще несколько лет, и история самого древнего храма Тульской области может окончательно уйти в прошлое.

А пока местные жители все же ходят в церковь, принося с собой свежие цветы.