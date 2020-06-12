В Туле наградили волонтеров – участников акции #МыВместе

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В День России в Колонном зале Дома Дворянского собрания состоялась церемония вручения памятных медалей волонтерам, участвовавшим во Всероссийской акции #МыВместе.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина волонтеров приветствовал его первый заместитель – председатель правительства региона Валерий Шерин. Он поздравил добровольцев с праздником и поблагодарил их за работу.

- Наша страна была, есть и будет великой державой. Потому что в основе ее силы – трудолюбие, самоотверженность и единство граждан. Способность сплачиваться перед лицом трудностей и мужественно преодолевать их. Наш народ не раз это доказывал. И непростая ситуация, с которой мы столкнулись в нынешнем году, снова это подтвердила. Сегодня в этом зале собрались волонтеры – люди, которые приходят на помощь в трудные минуты не по долгу службы, а по зову сердца, - сказал Валерий Шерин.

Он подчеркнул, что волонтеры с честью справились со всеми своими задачами и тем самым внесли заметный вклад в борьбу с возникшими перед Тульской областью сложностями.

- Ваши усилия не остались без внимания. По поручению губернатора Алексея Дюмина в нашем регионе для волонтеров, которые приняли участие в акции «Мы вместе», предусмотрены денежные выплаты. Это еще один способ сказать вам спасибо за отзывчивость, инициативность и стремление делать мир лучше. За то, что подаете яркий пример сплоченности и вдохновляете окружающих на добрые дела, - отметил председатель правительства региона.

Валерий Шерин и министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин вручили волонтерам памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», которая была учреждена Президентом РФ Владимиром Путиным.

В рамках Всероссийской акции #МыВместе более 2,8 млн человек по все стране получили помощь. В Тульской области акция стартовала 16 марта. В этой работе были задействованы 15 волонтерских организаций. Добровольцы продолжают оказывать помощь людям старше 60 лет, а также гражданам, находящимся на карантине, обязательной самоизоляции, в приобретении продуктов и лекарств, оплате услуг ЖКХ, выносе мусора. Всего за два с половиной месяца они приняли и обработали почти 5 тысяч заявок от жителей региона, доставили почти 25 тысяч продуктовых наборов.