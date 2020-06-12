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Спасатели продезинфицировали спортплощадки в Центральном парке Тулы
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Спасатели продезинфицировали спортплощадки в Центральном парке Тулы

Оборудование обработали специальным обеззараживающим раствором.

Сотрудники МЧС России продолжают дезинфицировать общественные пространства в Туле. В связи с поэтапным снятием «коронавирусных» ограничений увеличилось и число объектов, которые необходимо регулярно обрабатывать.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасатели провели дезинфекцию спортивных и детских площадок в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова в Туле. Их обработали специальным обеззараживающим раствором.

Напомним, сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов и Тульского спасцентра проводят дезинфекцию по заявкам администраций муниципальных образований и учреждений. Особое внимание уделяется местам, где наблюдается скопление большого числа людей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:19 +2
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