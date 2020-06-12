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Житель Тульской области похитил из магазина 36 бутылок пива

Житель Тульской области похитил из магазина 36 бутылок пива

Любителя хмельного напитка быстро вычислила полиция и похищенное изъяла.

В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району с заявлением обратился сотрудник продовольственного супермаркета, расположенного по улице Мира. Мужчина сообщил, что рано утром в зоне разгрузки товара неизвестный украл 36 бутылок пива.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали безработного и ранее судимого местного жителя. Он доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, в полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Задержанный признался в преступлении. Похищенный товар у него изъят.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:42 +3
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