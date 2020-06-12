В Тульской области подтвердились еще 100 случаев COVID-19

Число заболевших за весь период составило 5147 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского,Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода, выздоровело 8 220 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек