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В Тульской области подтвердились еще 100 случаев COVID-19

В Тульской области подтвердились еще 100 случаев COVID-19

Число заболевших за весь период составило 5147 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского,Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.

 
За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода, выздоровело 8 220 человек.
 
 
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек
 
Сюжет: Коронавирус
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