В Тульской области подтвердились еще 100 случаев COVID-19
Число заболевших за весь период составило 5147 человек.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского,Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все заболевшие своевременно изолированы.
За последние сутки в России выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 35,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 183 летальных исхода, выздоровело 8 220 человек.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 511 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 715 летальных исходов, выздоровело 269 370 человек
сегодня, в 12:28, 12 1506 1
сегодня, в 11:59, 14 470 1
сегодня, в 11:30, 14 1364 1
сегодня, в 10:50, 26 4594 1
Другие статьи по темам
Место