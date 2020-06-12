новости
новости
Регистрация
Участвовавшие в гуманитарной миссии в Таджикистане тульские педагоги вернулись домой
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Участвовавшие в гуманитарной миссии в Таджикистане тульские педагоги вернулись домой

Супруги Труновы два года проработали в Президентском лицее-интернате для одаренных детей.

Как рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, Минпросвещения России совместно с МИДом, Минкомсвязью, Минтрансом, Росавиацией организовали возвращение на родину учителей-предметников, которые находились с гуманитарной образовательной миссией в Душанбе (Таджикистан).

Супруги Марина Вячеславовна и Михаил Юрьевич Труновы два года проработали в Президентском лицее-интернате для одаренных детей. Марина Вячеславовна преподавала там химию, биологию, математику, географию, Михаил Юрьевич – русский язык и литературу. Тульские педагоги только недавно вернулись на родину и две недели находились на самоизоляции.

В Таджикистане российские преподаватели – учителя русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, географии и начальных классов – обучают более 7,5 тысяч местных школьников. 

Помимо работы в классе учителя занимаются с детьми творческой деятельностью, знакомят их с русской культурой, историей и традициями, организовывают для них литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов. 

 

Гуманитарный проект, в рамках которого российские педагоги преподают за рубежом, реализуется в Таджикистане с 2017 года. За это время он доказал свою востребованность, неоднократно отмечался в ходе двусторонних встреч на высшем уровне. Работа российских преподавателей повысила уровень владения русским языком у местных школьников. Тульские педагоги намерены и дальше участвовать в проекте.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 10:08 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТаджикистан
Прочее
учителягуманитарный проект

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области подтвердились еще 100 случаев COVID-19
В Тульской области подтвердились еще 100 случаев COVID-19
Генеральный директор «Туламашзавода» поздравляет туляков с Днем России
Генеральный директор «Туламашзавода» поздравляет туляков с Днем России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.