Участвовавшие в гуманитарной миссии в Таджикистане тульские педагоги вернулись домой

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Супруги Труновы два года проработали в Президентском лицее-интернате для одаренных детей.

Как рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева, Минпросвещения России совместно с МИДом, Минкомсвязью, Минтрансом, Росавиацией организовали возвращение на родину учителей-предметников, которые находились с гуманитарной образовательной миссией в Душанбе (Таджикистан).

Супруги Марина Вячеславовна и Михаил Юрьевич Труновы два года проработали в Президентском лицее-интернате для одаренных детей. Марина Вячеславовна преподавала там химию, биологию, математику, географию, Михаил Юрьевич – русский язык и литературу. Тульские педагоги только недавно вернулись на родину и две недели находились на самоизоляции.

В Таджикистане российские преподаватели – учителя русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, географии и начальных классов – обучают более 7,5 тысяч местных школьников.

Помимо работы в классе учителя занимаются с детьми творческой деятельностью, знакомят их с русской культурой, историей и традициями, организовывают для них литературные вечера, конкурсы, просмотры российских фильмов.

Гуманитарный проект, в рамках которого российские педагоги преподают за рубежом, реализуется в Таджикистане с 2017 года. За это время он доказал свою востребованность, неоднократно отмечался в ходе двусторонних встреч на высшем уровне. Работа российских преподавателей повысила уровень владения русским языком у местных школьников. Тульские педагоги намерены и дальше участвовать в проекте.