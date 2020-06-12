Фото из архива Myslo.
В Тульской области умерли еще трое пациентов с коронавирусом
За всё время в регионе скончались 55 человек с COVID-19.
Три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 20 до 70 лет скончались от пневмонии. Это жители Тулы, Щекино и Щекинского района.
Отметим, что оперштаб не уточнил, были ли у них сопутствующие заболевания, пол и точный возраст умерших.
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