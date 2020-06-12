новости
новости
Регистрация
Самые зараженные коронавирусом города и села Тульской области: карта на 12 июня

Самые зараженные коронавирусом города и села Тульской области: карта на 12 июня

Лидером по числу заболевших ожидаемо является областной центр.

За прошлые сутки в Тульской области подтвердились 100 новых случаев коронавируса. 209 человек выздоровели, трое умерли.

Число заболевших за весь период составило 5147 человек. Из них 3170 уже вылечились от коронавирусной инфекции, 55 человек скончались.

Отметим, что COVID-19 есть во всех районах Тульской области.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
Фестиваль рок-музыки «Нашествие» перенесли на 2021 год
Мир
Фестиваль рок-музыки «Нашествие» перенесли на 2021 год
сегодня, в 11:59, 14 469 1
За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело рекордное число пациентов – 209
Жизнь Тулы и области
За сутки в Тульской области от коронавируса выздоровело рекордное число пациентов – 209
сегодня, в 11:30, 14 1363 1
В Тульской области умерли еще трое пациентов с коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области умерли еще трое пациентов с коронавирусом
сегодня, в 10:50, 26 4592 1
В Тульской области подтвердились еще 100 случаев COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области подтвердились еще 100 случаев COVID-19
сегодня, в 10:43, 30 4702 2
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:28 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
картакарта коронавируса в Тульской областивспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В небо над Тулой на воздушном шаре подняли флаг России: видео
В небо над Тулой на воздушном шаре подняли флаг России: видео
Фестиваль рок-музыки «Нашествие» перенесли на 2021 год
Фестиваль рок-музыки «Нашествие» перенесли на 2021 год
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.