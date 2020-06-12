Самые зараженные коронавирусом города и села Тульской области: карта на 12 июня

За прошлые сутки в Тульской области подтвердились 100 новых случаев коронавируса. 209 человек выздоровели, трое умерли.

Число заболевших за весь период составило 5147 человек. Из них 3170 уже вылечились от коронавирусной инфекции, 55 человек скончались.

Отметим, что COVID-19 есть во всех районах Тульской области.

Детализация по населенным пунктам: