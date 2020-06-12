В небо над Тулой на воздушном шаре подняли флаг России: видео

Ранним утром 12 июня два аэростата подняли в небо над городом флаг России. Видео на своих страницах в соцсетях опубликовала тульский пилот Юлия Селезнева:

С праздником!!! Спасибо всем участникам полета за фото и видео!!! Отдельное спасибо нашей прекрасной команде: Илья... Опубликовано Юлией Селезневой Пятница, 12 июня 2020 г.

Таким способом Федерация воздухоплавательного спорта региона поздравила туляков с Днем России.

Только посмотрите, какой завораживающий вид открывается на Тулу с высоты птичьего полета. Красотища!