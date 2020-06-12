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В небо над Тулой на воздушном шаре подняли флаг России: видео

В небо над Тулой на воздушном шаре подняли флаг России: видео

Таким способом Федерация воздухоплавательного спорта региона поздравила туляков с Днем России.

Ранним утром 12 июня два аэростата подняли в небо над городом флаг России. Видео на своих страницах в соцсетях опубликовала тульский пилот Юлия Селезнева:

 

 

 

 

С праздником!!! Спасибо всем участникам полета за фото и видео!!! Отдельное спасибо нашей прекрасной команде: Илья...

Опубликовано Юлией Селезневой Пятница, 12 июня 2020 г.

Таким способом Федерация воздухоплавательного спорта региона поздравила туляков с Днем России. 

Только посмотрите, какой завораживающий вид открывается на Тулу с высоты птичьего полета. Красотища!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По настоящему доброе утро начинается именно так! Начать новою главу своей жизни, а то и саму жизнь с чистого листа? Это можно! Рассвет в небе для таких штук самое то... И совершенно не важно прагматик вы или романтик, циник или оптимист... В рассветном небе каждый обретëт гармонию в собственной душе))) #девочканашаре #люблюлетать #самаялучшаявмирекоманда #рассветвнебе #утро

Публикация от Julia (@ukla74list.ru)

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:13 −1
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