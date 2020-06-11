В Тульской области штрафуют покупателей без масок

Штраф можно получить не маленький – от 1000 до 30 000 рублей.

Суворовский районный суд оштрафовал местного жителя на 1500 рублей за то, что он 1 июня находился в одном из сетевых супермаркетов без средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Аналогичные административные дела рассмотрел Одоевский районный суд. Четверо жителей Одоева получили по 1000 рублей штрафа за то, что были в магазине без маски.

Тем самым все они нарушили ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации).

Во всех районах Тульской области действует «масочный режим». Маски нужно носить в местах общего пользования (в зданиях, строениях, сооружениях и иных объектах), на всех объектах розничной торговли, в медицинских организациях, общественном транспорте (включая такси), остановочных павильонах.

За это нарушение можно получить штраф от 1000 до 30 000 рублей в зависимости от решения суда.

Напомним, ранее губернатор Алексей Дюмин заявил, что в ближайшее время в регионе послаблений не будет:

– Хочу констатировать, что, к сожалению, те меры, которые прописаны для самосохранения, у нас выполняются не в полном объеме, не соблюдаются. Есть определенные моменты, которые можно назвать халатностью. Мы живем в этом режиме уже не один месяц, не все до конца понимают меру своей ответственности.