В Туле на улице Ложевой Renault сбил пожилого мужчину

Фото Myslo и УГИБДД по Тульской области.

Сегодня, 11 июня, около 12.00 в Туле девушка, управляя автомобилем Renault Sandero, при повороте с ул. Калинина на ул. Ложевую сбила пожилого мужчину. По предварительной информации, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пострадавший госпитализирован с различными травмами.