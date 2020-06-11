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В Туле на улице Ложевой Renault сбил пожилого мужчину
Фото Myslo и УГИБДД по Тульской области.

В Туле на улице Ложевой Renault сбил пожилого мужчину

В Пролетарском районе образовалась серьезная пробка.

Сегодня, 11 июня, около 12.00 в Туле девушка, управляя автомобилем Renault Sandero, при повороте с ул. Калинина на ул. Ложевую сбила пожилого мужчину. По предварительной информации, он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, пострадавший госпитализирован с различными травмами.

 
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пешеходам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам.
 
Если вы идете по краю проезжей части, нужно идти навстречу движению транспортных средств. Переходить дорогу можно только по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
 
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
 
Прежде, чем переходить дорогу, даже на регулируемом пешеходном переходе, убедитесь, что водители машин во всех рядах вас заметили, а главное — остановились.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:15 +2
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