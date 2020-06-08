Губернатор Алексей Дюмин: «В ближайшее время послаблений в Тульской области не будет»

Всё из-за того, что не все жители региона соблюдают требования Роспотребнадзора и указ губернатора.

На заседании регионального оперштаба губернатор Алексей Дюмин заявил, что эпидобстановка в Тульской области пока не позволяет двигаться вперед по ослаблению тех или иных направлений.

- Хочу констатировать, что, к сожалению, те меры, которые прописаны для самосохранения, у нас выполняются не в полном объеме, не соблюдаются. Есть определенные моменты, которые можно назвать халатностью. Мы живем в этом режиме уже не один месяц, не все до конца понимают зону своей ответственности.

Алексей Дюмин отметил, что региональное правительство принимает взвешенные решения, которые направлены на сохранение жизни и здоровья граждан.

- Очень важна включенность каждого гражданина, работодателя и человека, который живет в регионе в соблюдении тех мер, которые прописаны в постановлении санитарного врача и указе губернатора.

Чтобы победить проблему, переломить ситуацию должна работать голова, здравый ум должен быть у каждого гражданина Тульской области.

Глава региона отметил, что требования Роспотребнадзора и указ губернатора не выполняют и некоторые предприниматели. Он напомнил, что в ущерб региональному бюджету для них были приняты ряд законов, более 3,5 млрд рублей выделили на определенные компенсации.

- Не хотелось бы откатиться на месяц-два. Поэтому обращаюсь к тем, кто нарушает указ: если мы пошли на ослабления, люди должны понимать — их работа и нормальная жизнь должна быть по требованиям Роспотребнадзора. А мы видим под окнами «белого дома» полное наплевательское отношение к этим мерам. И если так дальше пойдёт, все вопросы экономики будут второстепенными по сравнению со спасению жизней туляков, — заявил Алексей Дюмин.