новости
новости
Регистрация
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
Фото из архива Myslo.

Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики

Наш регион по-прежнему в десятке самых зараженных субъектов РФ.

За прошлые сутки в Тульской области зафиксирован 101 случай заражения коронавирусной инфекцией. Пиковый показатель — 115 — приходится по-прежнему на 7 июня. Отметим, что с 25 мая в регионе число заразившихся коронавирусом ежедневно больше ста человек.

Согласно официальной статистике регионального оперштаба, за всё время COVID-19 подхватили 5047 жителей области, выздоровели 2961 человек, умерли 52.

По состоянию на 11 июня Тульская область находится на 9 месте по количеству заболевших среди всех регионов РФ.

Сюжет: Коронавирус
Режим обязательной самоизоляции для туляков старше 65 лет продлен на неделю
Жизнь Тулы и области
Режим обязательной самоизоляции для туляков старше 65 лет продлен на неделю
сегодня, в 16:41, 25 2102 -3
В детских лагерях появятся изоляторы на случай коронавируса
Мир
В детских лагерях появятся изоляторы на случай коронавируса
сегодня, в 16:30, 15 251 0
В Тульской области штрафуют покупателей без масок
Жизнь Тулы и области
В Тульской области штрафуют покупателей без масок
сегодня, в 14:55, 63 2169 -3
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 11 июня
Жизнь Тулы и области
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 11 июня
сегодня, в 12:35, 2 4159 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 15:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусадинамика распространения коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В детских лагерях появятся изоляторы на случай коронавируса
В детских лагерях появятся изоляторы на случай коронавируса
Из-за Парада Победы в Туле ограничат движение транспорта и парковку
Из-за Парада Победы в Туле ограничат движение транспорта и парковку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.