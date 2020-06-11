Фото из архива Myslo.
Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики
Наш регион по-прежнему в десятке самых зараженных субъектов РФ.
За прошлые сутки в Тульской области зафиксирован 101 случай заражения коронавирусной инфекцией. Пиковый показатель — 115 — приходится по-прежнему на 7 июня. Отметим, что с 25 мая в регионе число заразившихся коронавирусом ежедневно больше ста человек.
Согласно официальной статистике регионального оперштаба, за всё время COVID-19 подхватили 5047 жителей области, выздоровели 2961 человек, умерли 52.
По состоянию на 11 июня Тульская область находится на 9 месте по количеству заболевших среди всех регионов РФ.
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