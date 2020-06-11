Динамика распространения коронавируса в Тульской области: графики

Фото из архива Myslo.

Наш регион по-прежнему в десятке самых зараженных субъектов РФ.

За прошлые сутки в Тульской области зафиксирован 101 случай заражения коронавирусной инфекцией. Пиковый показатель — 115 — приходится по-прежнему на 7 июня. Отметим, что с 25 мая в регионе число заразившихся коронавирусом ежедневно больше ста человек.

Согласно официальной статистике регионального оперштаба, за всё время COVID-19 подхватили 5047 жителей области, выздоровели 2961 человек, умерли 52.

По состоянию на 11 июня Тульская область находится на 9 месте по количеству заболевших среди всех регионов РФ.