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Режим обязательной самоизоляции для туляков старше 65 лет продлен на неделю

Режим обязательной самоизоляции для туляков старше 65 лет продлен на неделю

Но не для всех, а только для тех, кто уже на пенсии, либо работает в организациях, деятельность которых приостановлена из-за пандемии.

11 июня губернатор Алексей Дюмин внес дополнения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

Режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается по 22 июня. Это требование не применяется к работникам органов государственной власти и органов местного самоуправления региона, избирательных комиссий, предприятий и организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Тульской области.

Кроме того, в обновленной редакции документа число участников официальных мероприятий увеличено до 50 человек.

При этом обязательно использование участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания и предварительная дезинфекция места проведения.

С полным текстом изменений в Указ губернатора можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Коронавирус
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