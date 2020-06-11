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В связи с ремонтом на ул. Энгельса запретят парковку и изменят маршрут трамвая №14

В связи с ремонтом на ул. Энгельса запретят парковку и изменят маршрут трамвая №14

Ограничения будут действовать с 15 июня по 30 августа.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта дорожного покрытия по ул. Ф. Энгельса будет запрещена остановка и стоянка транспорта, а также введено ограничение движения транспорта.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что данные меры будет действовать с 15 июня по 30 августа и касаются всех видов транспорта.

На период вводимых ограничений движение трамваев маршрута № 14 (пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика) будет осуществляться по измененной схеме:

ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:00 +2
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Место
Тулаулица Фридриха Энгельса

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