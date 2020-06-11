В связи с ремонтом на ул. Энгельса запретят парковку и изменят маршрут трамвая №14

Ограничения будут действовать с 15 июня по 30 августа.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время ремонта дорожного покрытия по ул. Ф. Энгельса будет запрещена остановка и стоянка транспорта, а также введено ограничение движения транспорта.

В пресс-службе администрации Тулы сообщили, что данные меры будет действовать с 15 июня по 30 августа и касаются всех видов транспорта.

На период вводимых ограничений движение трамваев маршрута № 14 (пос. Менделеевский — Кондитерская фабрика) будет осуществляться по измененной схеме:

ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе