Погода в Туле 12 июня: жара и дождь с грозой

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь (до 4 мм за сутки), грозы.

Ветер переменный 3-8 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +15 до +20 градусов, днём – от +25 до +30. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.