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Тульские инспекторы ГИБДД оштрафовали 162 пешехода-нарушителя
Фото УГИБДД по Тульской области.

Тульские инспекторы ГИБДД оштрафовали 162 пешехода-нарушителя

С 29 мая по 11 июня в областном центре проходил рейд «Уступи дорогу пешеходу!».

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции пресекали не только нарушения среди пеших участников дорожного движения, но и среди водителей, не уступившим дорогу пешеходам.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 212 граждан:
  • 162 пешехода по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ,
  • 50 водителей по ст. 12.18 КоАП РФ.
Как сообщает УГИБДД по Тульской области, одного пьяного пешехода инспекторы убрали с проезжей части и передали медикам.
 

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит из-за нарушения правил перехода проезжих частей дорог и неиспользования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.

Уважаемые пешеходы! Переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно.

Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.

Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. Их отсутствие влечет за собой штраф в 500 рублей (ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ).

Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешего участника дорожного движения, незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС по телефонам:

  • 32−45−00, 32−45−02 (по Туле),
  • 32−32−53, 32−32−54 (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»).

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:45 +5
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