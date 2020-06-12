Тульские инспекторы ГИБДД оштрафовали 162 пешехода-нарушителя

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции пресекали не только нарушения среди пеших участников дорожного движения, но и среди водителей, не уступившим дорогу пешеходам.



За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 212 граждан:

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что пешеход является самой незащищенной категорией участников дорожного движения. Большинство ДТП с их участием происходит из-за нарушения правил перехода проезжих частей дорог и неиспользования световозвращающих элементов одежды в темное время суток.



Уважаемые пешеходы! Переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, ведь в сумерках или в темноте пешехода на дороге почти не видно.



Уважаемые водители! Тульская Госавтоинспекция призывает вас быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными переходами. Особую осторожность следует проявлять в местах, где вероятно появление детей на проезжей части. Помните, юные участники дорожного движения, как правило, нетерпеливы, неосмотрительны и довольно часто неправильно оценивают направление и скорость движения автомобиля.



Водитель, покидая транспортное средство вне населенного пункта, становится пешеходом, что также обязывает его использовать световозвращающие элементы. Их отсутствие влечет за собой штраф в 500 рублей (ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ).



Если в темное время суток вы заметили на федеральной или региональной трассе вне населенного пункта пешего участника дорожного движения, незамедлительно сообщите о данном факте в дежурную часть ДПС по телефонам: