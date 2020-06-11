В историческом центре Венева идёт комплексное благоустройство

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На Красной площади райцентра планируется обустроить всесезонное культурно-туристическое пространство. Здесь появятся зоны гостеприимства, отдыха и детского творчества, многофункциональные павильоны для мероприятий, а также будет установлена стела «Венев – город Большой засечной черты».

Стоимость проекта – 76 млн рублей, 60 из которых – федеральный грант.

На первом этапе работ были сделаны дорожки по периметру и новое освещение. Весной за счет муниципалитета рабочие заменили водопроводные и канализационные сети для подключения павильонов. Идет возведение объектов, а затем будет сделано ландшафтное озеленение. Все работы завершатся до 1 октября.

– К осени будет завершена и реставрация колокольни Николаевской церкви, на которую выделены средства федерального Минкульта. Это долгожданное событие для всех веневцев. Благодаря поддержке Алексея Дюмина Красная площадь полностью преобразится и станет главным местом отдыха горожан и гостей города, – отметил глава администрации Венева Андрей Шубчинский.

В этом году в Веневском районе благоустроят дворовые территории 14 домов. Стоимость работ составит более 12 млн рублей. В программу благоустройства в первую очередь включались дома, где был сделан капитальный ремонт, чтобы провести работы в комплексе. Возле отремонтированных домов асфальтируют дворы, расширяют парковочные карманы, устанавливают бордюры, урны и лавочки.

Жители активно участвуют в контроле качества работ, что позволяет сделать их дворы действительно удобными и современными.

Олег Дючков – Нацпроект и, в частности, конкурс благоустройства малых городов дают нам уникальную возможность сделать городское пространство по всему региону комфортным и современным. Муниципалитетам такой объем работ был бы не под силу. Жители заинтересованы в обновлении своих дворов и скверов. Их вовлеченность позволяет обеспечивать высокое качество благоустройства, – отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Всего в 2020 году в Тульской области будет благоустроено 300 дворов и 17 общественных пространств.