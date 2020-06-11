новости
новости
Регистрация
В историческом центре Венева идёт комплексное благоустройство
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В историческом центре Венева идёт комплексное благоустройство

Работы проводятся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На Красной площади райцентра планируется обустроить всесезонное культурно-туристическое пространство. Здесь появятся зоны гостеприимства, отдыха и детского творчества, многофункциональные павильоны для мероприятий, а также будет установлена стела «Венев – город Большой засечной черты». 

Стоимость проекта – 76 млн рублей, 60 из которых – федеральный грант. 

На первом этапе работ были сделаны дорожки по периметру и новое освещение. Весной за счет муниципалитета рабочие заменили водопроводные и канализационные сети для подключения павильонов. Идет возведение объектов, а затем будет сделано ландшафтное озеленение. Все работы завершатся до 1 октября. 

– К осени будет завершена и реставрация колокольни Николаевской церкви, на которую выделены средства федерального Минкульта. Это долгожданное событие для всех веневцев. Благодаря поддержке Алексея Дюмина Красная площадь полностью преобразится и станет главным местом отдыха горожан и гостей города, – отметил глава администрации Венева Андрей Шубчинский. 

В этом году в Веневском районе благоустроят дворовые территории 14 домов. Стоимость работ составит более 12 млн рублей. В программу благоустройства в первую очередь включались дома, где был сделан капитальный ремонт, чтобы провести работы в комплексе. Возле отремонтированных домов асфальтируют дворы, расширяют парковочные карманы, устанавливают бордюры, урны и лавочки. 

Жители активно участвуют в контроле качества работ, что позволяет сделать их дворы действительно удобными и современными. 

Олег Дючков

– Нацпроект и, в частности, конкурс благоустройства малых городов дают нам уникальную возможность сделать городское пространство по всему региону комфортным и современным. Муниципалитетам такой объем работ был бы не под силу. Жители заинтересованы в обновлении своих дворов и скверов. Их вовлеченность позволяет обеспечивать высокое качество благоустройства, – отметил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков. 

Всего в 2020 году в Тульской области будет благоустроено 300 дворов и 17 общественных пространств.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:54 −1
Другие статьи по темам
Событие
благоустройство общественных пространствнацпроект Жилье и городская средаработы по благоустройству
Люди
Олег ДючковАндрей Шубчинский
Место
Тульская областьВенев

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Для туляков, награжденных медалью «За самоотверженность и единство», ввели ежемесячную выплату
Для туляков, награжденных медалью «За самоотверженность и единство», ввели ежемесячную выплату
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.