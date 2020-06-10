Покупатели в масках и без, разметка и обеззараживатели воздуха: как изменится работа тульских ТЦ

На данный момент запрет на работу ТЦ действует до 15 июня. Откроют ли их в ближайшие дни, пока не известно, но предприниматели готовятся к работе.

Методические рекомендации Роспотребнадзора по восстановлению работы торговых центров Тулы и области обсудили сегодня участники видеоконференции. В ней приняли участие председатель комитета по предпринимательству Вячеслав Романов, представитель Роспотребнадзора, владельцы ТЦ, арендаторы, руководители районов.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора по гигиене труда, коммунальной и радиационной гигиене управления Роспотребнадзора по Тульской области Александр Карпухин рассказал в начале встречи о нынешней эпидситуации и перспективах возможного выхода из карантина.

Александр Карпухин – Согласно указу губернатора Алексея Дюмина торговые центры в регионе закрыты до 15 июня. Однако коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Тульской области составляет 1,0, что соответствует только первому этапу снятия ограничений. Для того, чтобы заработали торговые центры, нужно перейти как минимум на второй. Но в данный момент регион еще не готов к переходу на него и открытию ТЦ. Хочу подчеркнуть, что по итогу проведенных мониторинговых мероприятий можно говорить, что на сегодняшний день около половины предпринимателей не выполняют установленные требования: нарушается масочный режим как продавцами, так и покупателями, не проводится дезинфекция – у многих даже нет элементарных средств для дезинфекции рук и перчаток, нет графиков уборки помещений. Нас это настораживает и нам бы хотелось, чтобы предприниматели неукоснительно соблюдали наши рекомендации.

В ходе общения он назвал основные пункты, которые должны обязательно исполняться и разъяснил, каким образом это необходимо делать, а также ответил на вопросы предпринимателей:

Масочный режим Продавцы и остальные сотрудники ТЦ обязательно должны носить индивидуальные средства защиты (СИЗ) – маски и перчатки. В магазине должен иметься запас СИЗ, рассчитанный минимум на пять рабочих дней. Формируя запас масок, нужно учитывать, что менять их надо каждые три часа. При этом не важно, многоразовые они или одноразовые. К перчаткам таких требований нет, можно использовать одни целый день. Журнал смены масок вести не обязательно.

Прозрачный защитный экран не может заменить маску или респиратор. Если можно использовать только в комплексе с другими средствами СИЗ, но не вместо них. Дезинфекция Обработка ручек, кассовых зон, корзин и все других всех контактных поверхностей должна проводиться каждые два часа. Запас дезинфицирующих средств в торговой точке также должен быть пятидневным. Его объем рассчитывается исходя из рекомендаций, указанных на инструкции средства, а также площади помещений. Установка обеззараживателей воздуха в торговых помещениях. Наличие обеззараживателей воздуха в бутиках, находящихся в составе ТЦ, желательно, но не обязательно. Установка таких систем, по мнению Роспотребнадзора, в этом случае продиктована может быть исключительно заботой владельцев торговой точки о покупателях и сотрудниках, поскольку они минимизируют вероятность возможного заражения коронавирусом. А вот для торговых центров установка таких систем – это обязательное требование. Организация приема пищи сотрудниками торговой точки В рекомендациях указано, что желательно, чтобы прием пищи происходил в специально отведенных для этого помещениях, оборудованных раковинами. Однако, по словам Александра Карпухина, если нет возможности установить раковину, то в помещении обязательно должны иметься дезинфицирующие средства, чтобы была возможность перед и после обеда или любого перекуса обработать руки. Продукты должны находиться в индивидуальных лотках. Пользоваться общей посудой нельзя. Чтобы сохранять социальную дистанцию, желательно установить график приема пищи. Социальная дистанция и разметка в торговом зале Разметку, обозначающую социальную дистанцию в 1,5-2 метра, обязательно наносить перед кассовой зоной и в самом торговом зале. Контроль за состоянием здоровья Измерение температуры сотрудникам должно проводиться не менее двух раз в день. Наличие журнала здоровья в этом случае станет наглядным подтверждением того, что такая работа проводится. Однако требования обязательно документировать проведенную термометрию для торговых точек на данный момент нет. Журнал ведется по желанию руководства торговой точки. Температуру можно изменять как бесконтактными термометрами, так и обычными, но после каждого применения последних проводить их дезинфекцию. Обслуживание покупателей без масок В указе губернатора содержатся рекомендации, а не обязанность не обслуживать покупателя, пришедшего в торговую точку без маски. За продажу товаров покупателям без масок штрафов не предусмотрено. Возможность набирать и самостоятельно взвешивать продукты Роспотребнадзор предписывает исключить продажу нефасованного товара. Продукты на развес должны быть упакованы сотрудниками магазина. Нужно ли дезинфицировать одежду после каждой примерки? В рекомендациях Роспотребнадзора таких требований нет.

Вячеслав Романов подчеркнул, что при первичной проверке готовности торговых объектов к открытию не будут сразу накладываться штрафы при выявлении нарушений. Предпринимателю выдадут предписание, которое он должен будет исполнить, чтобы открыться. Если же нарушения выявятся уже после открытия, предприниматель рискует вновь попасть под закрытие, подобно тому, как было с общественным пространством «Искра».

Для уточнения информации по организации торговли в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора предприниматели Тульской области могут обращаться на телефон горячей линии: 55-55-50.