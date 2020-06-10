новости
новости
Регистрация
На ул. Демонстрации в Туле на два дня ограничат движение транспорта
Фото: 2gis.com

На ул. Демонстрации в Туле на два дня ограничат движение транспорта

На участке от ул. Фрунзе до ул. Дм. Ульянова пройдут ремонтные работы.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении дорожного ремонта на ул. Демонстрации введут ограничение движения.

Оно будет действовать с 12 по 14 июня на участке от ул. Фрунзе до ул. Дм. Ульянова. Маршруты общественного транспорта № 12 и 55 временно изменят схемы движения.

№ 12 «Завод РТИ – птицефабрика «Тульская»: ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

№ 55 «Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново)»: ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 19:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыремонт дорогиизменение схемы движенияограничение движения
Место
Тулаулица Демонстрации

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Покупатели в масках и без, разметка и обеззараживатели воздуха: как изменится работа тульских ТЦ
Покупатели в масках и без, разметка и обеззараживатели воздуха: как изменится работа тульских ТЦ
Рейд в Туле: Припарковался на газоне? Заплати 2000 рублей штрафа!
Рейд в Туле: Припарковался на газоне? Заплати 2000 рублей штрафа!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.