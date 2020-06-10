На ул. Демонстрации в Туле на два дня ограничат движение транспорта

Фото: 2gis.com

На участке от ул. Фрунзе до ул. Дм. Ульянова пройдут ремонтные работы.

Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении дорожного ремонта на ул. Демонстрации введут ограничение движения.

Оно будет действовать с 12 по 14 июня на участке от ул. Фрунзе до ул. Дм. Ульянова. Маршруты общественного транспорта № 12 и 55 временно изменят схемы движения.

№ 12 «Завод РТИ – птицефабрика «Тульская»: ул. Сурикова – ул. Макаренко – ул. Болдина – ул. Дм. Ульянова – ул. Первомайская – ул. Фрунзе – ул. Демонстрации – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – ул. Кирова – ул. Каракозова – ул. Индустриальная – Веневское шоссе.

№ 55 «Ивановские дачи – 12-й проезд (Мясново)»: ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Ф. Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова.