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В Туле инспекторы ГИБДД задержали опасный грузовик на «лысой» резине
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Туле инспекторы ГИБДД задержали опасный грузовик на «лысой» резине

У водителя груженого песком самосвала не оказалось при себе документов на груз.

Рядом с селом Осиновая Гора сотрудники тульской Госавтоинспекции остановили грузовик «Скания» под управлением мужчины 1983 года рождения. Самосвал был гружен песком.

При проверке были выявлены неисправности, при наличии которых эксплуатация машины запрещена – резина на колёсах грузовика практически стёрлась, а номерные знаки были намеренно замазаны грязью. Кроме того, у водителя отсутствовали документы на перевозимый груз.

Водитель привлечён к ответственности сразу по двум статьям КоАП – 1 ст. 12.5 и ч. 2 ст. 12.2. Для установления принадлежности груза водитель и машина были переданы в отделение полиции «Ильинское».

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