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В Тульской области 109 новых случаев коронавируса

В Тульской области 109 новых случаев коронавируса

За весь период у нас заразились 4843 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России выявлено 8 595 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 38,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 171 летальный исход, выздоровело 11 709 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 485 253 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 142 летальных исхода, выздоровело 242 397 человек

 

Сюжет: Коронавирус
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