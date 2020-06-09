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Выплаты по уходу за инвалидами или детьми-сиротами можно получить сразу за четыре месяца
Фото из архива Myslo

Выплаты по уходу за инвалидами или детьми-сиротами можно получить сразу за четыре месяца

Это условие действует, если подать заявление на выплаты с 1 июля.

На Едином портале госуслуг запущен сервис для оформления заявления на получение специальной выплаты гражданам, которые в апреле-июне 2020 года приняли под временную опеку инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи России.

Реестры граждан, имеющих право на выплату, формируются субъектами РФ отдельно за периоды апрель, май и июнь. Период проживания (опеки) в течение календарного месяца должен составлять не менее семи дней.

Выплаты производятся из расчета 12130 рублей в месяц за каждого взятого под опеку.

Заявление на выплату за каждый период необходимо подать отдельно до 1 октября 2020 года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года выплачивается вся сумма за три месяца одним платежом.

Территориальный орган Пенсионного Фонда Р. Ф. рассматривает заявления в течение пяти рабочих дней, уведомление о решении поступят в личный кабинет на портале Госуслуг.

Перевод денежных средств осуществляется в течение трех рабочих дней после принятия положительного решения.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 11:25 0
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