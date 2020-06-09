Туляков приглашают сдать кровь

Она приурочена ко Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня.

Тульская областная станция переливания крови и ВОД «Волонтеры-медики» приглашают туляков стать безвозмездным донором. Сдать кровь можно по следующим адресам:

Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, тел. (4872) 36-72-89, прием с 8.00 до 12.30;

Новомосковск, ул. Чапаева, д. 12-а, тел. (48762) 6-28-67, прием: понедельник, среда — с 8.00 до 10.00; вторник — с 8.00 до 12.00;

Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-б, тел. (48741) 5-56-10, прием: понедельник, вторник — с 8.00 до 12.30; среда — с 8.00 до 10.00.

Донорская кровь жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи. Она используется для продления и повышения качества жизни пациентов, страдающих смертельно опасными заболеваниями. Кроме того, кровь помогает спасать жизни матерей и новорожденных.

Обеспечить достаточное количество безопасной крови можно только за счет ее регулярной сдачи добровольными донорами.