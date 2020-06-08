В Тульской области за сутки 114 новых случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

За всё время COVID-19 заболели 4734 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 114 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

7 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8 985 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 36,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 112 летальных исходов, выздоровели 3 957 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 476 658 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 5 971 летальный исход, выздоровело 230 688 человек.