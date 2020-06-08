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В Туле умер владелец ресторана «Аида» Магсуд Мамедов

В Туле умер владелец ресторана «Аида» Магсуд Мамедов

Бизнесмен переболел коронавирусом.

Как стало известно Myslo в ночь с субботы на воскресенье в Тульской областной клинической больнице скончался владелец ресторанного комплекса «Аида» Магсуд Мамедов.

Известно, что он переболел коронавирусной инфекцией, скончался от сопутствующей патологии. Однако официально точная причина смерти не сообщается.

Редакция выражает соболезнования родным и близким Магсуда Асадовича.

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