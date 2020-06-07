За сутки мошенники похитили у туляков более 700 тысяч рублей

Ну, то есть как похитили: доверчивые люди сами перечислили аферистам крупные суммы.

За сутки у 11 жителей Тульской области преступники похитили более 712 тысяч рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о популярных мошеннических схемах, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по всем фактам полицейские проводят процессуальные проверки.

Полиция еще раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

Помните, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.

Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений.

Какие схемы используют мошенники, чтобы обмануть людей, читайте в нашей специальной статье здесь.