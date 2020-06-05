В южной части Тулы восстановлено водоснабжение

Как сообщает администрация города, специалисты АО «Тулагорводоканал» закончили работы на водоводе диаметром 700 мм 2-го подъема Масловско- Песоченского водозабора.

По данным пресс-службы МЧС России по Тульской области, коммунальная авария была устранена в 1.40.

По информации ЕДДС, 5 июня в 5.10 холодное водоснабжение в южной части Тулы полностью восстановлено. Жителей предупреждают о возможном временном ухудшении качества воды по мутности и содержанию железа.

Напомним, накануне вечером из-за повреждения водовода диаметром 700 мм на Масловско-Песоченском водозаборе в Туле более 1800 домов оставались без воды.