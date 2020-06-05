В Тульской области федеральная спортбаза возобновит работу с 7 июня

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В течение месяца здесь проведут тренировки более 80 спортсменов сборных команд России.

В Алексине республиканская учебно-тренировочная база (РУТБ) «Ока» возобновит работу с 7 июня. С этой даты она начнет принимать олимпийцев и паралимпийцев для подготовки к соревнованиям. Ожидается, что в течение июня здесь проведут тренировки более 80 спортсменов сборных команд России по конькобежному спорту, пауэрлифтингу и стрельбе из лука.

По рекомендациям Федерального медико-биологического агентства России, для возобновления работы базы сформировали четырехмесячный запас моющих и дезинфицирующих средств, закупили средства индивидуальной защиты для работников, спортсменов и сопровождающего персонала.

Все, кто будет находиться на территории тренировочной базы, пройдут тестирование на коронавирус.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, для каждого спортсмена и тренера предусмотрено размещение в отдельном номере. Соблюдены санитарные требования, в том числе обеспечение социальной дистанции при организации питания.

Базу проверила специальная комиссия, состоящая из представителей регионального управления Роспотребнадзора и областного комитета по спорту.