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Коммунальная авария в Туле: более 1800 остаются без воды
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Коммунальная авария в Туле: более 1800 остаются без воды

На водозаборе ведутся аварийно-восстановительные работы.

В 18.25 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении холодного водоснабжения в Привокзальном, Советском и Центральном районах Тулы.

В зону отключения попало более 1800 домов различной этажности. Причина нарушения водоснабжения – повреждение водовода диаметром 700 мм на Масловско-Песоченском водозаборе.

На месте работают аварийно-восстановительные бригады и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:00 +4
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