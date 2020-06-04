Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
Коммунальная авария в Туле: более 1800 остаются без воды
На водозаборе ведутся аварийно-восстановительные работы.
В 18.25 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступила информация о частичном нарушении холодного водоснабжения в Привокзальном, Советском и Центральном районах Тулы.
В зону отключения попало более 1800 домов различной этажности. Причина нарушения водоснабжения – повреждение водовода диаметром 700 мм на Масловско-Песоченском водозаборе.
На месте работают аварийно-восстановительные бригады и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области.
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