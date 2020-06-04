Погода в Туле 5 июня: утром туман, днём – дождь с градом и грозы

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, утром туман (видимость 300-500 м).

Днем сильный дождь (до 9,5 мм за сутки), гроза, град. Ветер южный юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.