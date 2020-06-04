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Погода в Туле 5 июня: утром туман, днём – дождь с градом и грозы

Погода в Туле 5 июня: утром туман, днём – дождь с градом и грозы

Синоптики обещают до 20 градусов тепла и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой кратковременный дождь, утром туман (видимость 300-500 м).

Днем сильный дождь (до 9,5 мм за сутки), гроза, град. Ветер южный юго-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью – от +7 до +12 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +4
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