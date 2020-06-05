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В Тульской области за сутки 105 новых случаев коронавируса

В Тульской области за сутки 105 новых случаев коронавируса

За всё время коронавирусной инфекцией заразились 4398 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского и Ясногорского районов. Из них 5 человек работают в столичном регионе или прибыли оттуда, остальные контактировали с заболевшими ранее. Все своевременно изолированы.

109 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

Всего же в России выявлено 8726 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода, выздоровели 8 057 человек.

На сегодняшний день в стране зафиксировано 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.

Сюжет: Коронавирус
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