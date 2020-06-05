Из-за циклона «Изольда» на нас снова обрушатся ливни и грозы

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие пару часов в регионе местами ожидаются гроза, сильный дождь и град. Порывы ветра могут достигнуть до 12−17 м/с. Непогода задержится до вечера.

Как поясняют синоптики погодного центра «Фобос», сильные ливни связаны с циклоном «Изольда», который сейчас влияет на погоду Европейской России. Однако он постепенно ослабевает.