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Из-за циклона «Изольда» на нас снова обрушатся ливни и грозы

Из-за циклона «Изольда» на нас снова обрушатся ливни и грозы

Также в Туле ожидается сильный ветер. Будьте осторожны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие пару часов в регионе местами ожидаются гроза, сильный дождь и град. Порывы ветра могут достигнуть до 12−17 м/с. Непогода задержится до вечера.

Как поясняют синоптики погодного центра «Фобос», сильные ливни связаны с циклоном «Изольда», который сейчас влияет на погоду Европейской России. Однако он постепенно ослабевает.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:55 +9
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