Астролог предупредила об опасном периоде с 5 июня по 5 июля: нас ждет коридор затмений

Ближайшие месяц может стать судьбоносным и даже фатальным для многих людей. Астролог дает советы, как пережить его.

Коридор затмений — астрологический период, в котором происходит несколько затмений подряд. В ближайший месяц их будет три — два лунных (5 июня и 5 июля) и солнечное (21 июня).

Астрологи считают этот период судьбоносным и фатальным. Все наши поступки, совершенные в это время, могут иметь длительные последствия на полгода вперед. О коридоре затмений Myslo поговорил с тульским астрологом Анжелой Харитоновой.

- В этот период повышается тревожность, травмоопасность, конфликтность, усиливаются душевные переживания, особенно у людей с подвижной нервной системой. Постарайтесь максимально держать себя в руках, сдерживать свою эмоциональность и импульсивность.

В коридор затмений не стоит начинать никаких важных дел, поскольку их результаты могут принести разочарования: всё пойдет не так, как мы изначально планируем.

Если нет никакой возможности перенести начало важного дела на больший срок, стоит хотя бы воздержаться от этого за три дня до затмения и три дня после.

У затмений есть и положительные моменты: самое время разобраться в себе, произвести переоценку ценностей, поработать над своими отношениями.

Также это хороший период, когда мы можем познавать себя, когда наша интуиция может чрезвычайно обостриться. Подходящее время для загадывания желаний, планирования своих целей на ближайшие полгода. Но эти цели, в первую очередь, должны касаться нашего развития.

Астролог обращает внимание, то уже сегодня, 5 июня, нас ждет полнолуние, которое еще и совпадает с лунным затмением. В чем особенности этого периода?

- Это полнолуние символизирует завершение и избавление от всего, что изжило себя. Какие-то наболевшие ситуации могут уйти из вашей жизни, а какие то вы сами сознательно завершите. Особенно это касается отношений — крепким и надежным ничего не грозит, а вот в и без того сложных отношениях могут появиться конфликты, недовольства. Помните, где тонко — там и рвется! Поэтому если вы дорожите своими отношениями, не создавайте конфликтных ситуаций, не ведитесь на провокации. Действует напряженный Марс! Могут быть проблемы из-за ваших импульсивных действий, поэтому старайтесь действовать максимально осознанно.

Анжела Харитонова отмечает, что обычно все, что уходит из нашей жизни в периоды затмений, уходит быстро и безвозвратно. В полнолуние (да еще и в сочетании с затмением) состояние может быть тревожным, могут вылезти наружу страхи, сомнения — это нормально!

Как это пережить? Постарайтесь сами создать максимально комфортную обстановку.

Астролог отмечает, что сегодня и ближайшие несколько дней повысится травмоопасный фон, поэтому советует автомобилистам быть осторожными за рулем.